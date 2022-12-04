Курбанову не хватило десятых секунды, чтобы данком выиграть матч с УНИКСом в конце 4-й четверти

В матче лиги ВТБ между и состоялась напряженная концовка.

За менее чем минуту до конца четвертой четверти команды шли вровень (78:78). Трехочковый Каспера Уэйра вывел ЦСКА вперед, но Джален Рейнольдс ответил своим дальним попаданием. После этого забросил тяжелый бросок из-за дуги, однако Энтони Браун снова сравнял счет (84:84).

В заключительные 8 секунд команды обменялись перехватами. Перед самой сиреной мог выиграть матч для ЦСКА, но ему не хватило считаных десятых секунды, чтобы забить сверху вовремя. В овертайме армейцы все же добились победы со счетом 95:93.

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