Курбанову не хватило десятых секунды, чтобы данком выиграть матч с УНИКСом в конце 4-й четверти
В матче Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА состоялась напряженная концовка.
За менее чем минуту до конца четвертой четверти команды шли вровень (78:78). Трехочковый Каспера Уэйра вывел ЦСКА вперед, но Джален Рейнольдс ответил своим дальним попаданием. После этого Алексей Швед забросил тяжелый бросок из-за дуги, однако Энтони Браун снова сравнял счет (84:84).
В заключительные 8 секунд команды обменялись перехватами. Перед самой сиреной Никита Курбанов мог выиграть матч для ЦСКА, но ему не хватило считаных десятых секунды, чтобы забить сверху вовремя. В овертайме армейцы все же добились победы со счетом 95:93.
«Ты живешь в дне сурка: каждый день – тренировка». Анастасия Ушкалова – о совмещении баскетбола и пляжного футбола
Комментарии