Эмил Райкович – о победе над УНИКСом: «Это была настоящая битва, горжусь игроками ЦСКА»
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович похвалил команду за выступление в матче Единой лиги ВТБ против УНИКСа (95:93, ОТ).
«Это была настоящая битва и долгожданная встреча лидеров чемпионата. Матч получился очень тяжелым для обеих команд, но игроки подарили болельщикам много зрелищных моментов, эмоций, а также не разочаровали в плане самоотдачи и качества игры.
Вы видели, сколько раз за матч мы думали, что исход встречи уже определен, но УНИКС каждый раз возвращался точными трехочковыми в решающие моменты. Горжусь своими игроками, которые оказались сильнее и выстояли в такой тяжелой гостевой атмосфере в матче с отличным соперником и заслужили лучший старт в истории нашего клуба из 14 побед подряд», – сказал Райкович.
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