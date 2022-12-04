Эмил Райкович – о победе над УНИКСом: «Это была настоящая битва, горжусь игроками ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович похвалил команду за выступление в матче лиги ВТБ против (95:93, ОТ).

«Это была настоящая битва и долгожданная встреча лидеров чемпионата. Матч получился очень тяжелым для обеих команд, но игроки подарили болельщикам много зрелищных моментов, эмоций, а также не разочаровали в плане самоотдачи и качества игры.

Вы видели, сколько раз за матч мы думали, что исход встречи уже определен, но УНИКС каждый раз возвращался точными трехочковыми в решающие моменты. Горжусь своими игроками, которые оказались сильнее и выстояли в такой тяжелой гостевой атмосфере в матче с отличным соперником и заслужили лучший старт в истории нашего клуба из 14 побед подряд», – сказал Райкович.

«Ты живешь в дне сурка: каждый день – тренировка». Анастасия Ушкалова – о совмещении баскетбола и пляжного футбола