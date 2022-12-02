Джон Браун избежал серьезной травмы

Форвард избежал серьезной травмы и пропустит 7-10 дней, сообщает французское издание Be Basket.

У игрока диагностирован ушиб ребер. Обследование не выявило каких-либо переломов. Легкие также не повреждены.

Браун пропустит матчи французского чемпионата против «Блуа» (4 декабря) и (6 декабря), а также следующий матч против «Реала» (8 декабря).

Браун получил травму на последней минуте вчерашнего матча Евролиги против «Виллербана» (84:75). Бывший игрок казанского УНИКСа получил сильный удар локтем по ребрам от форварда «Виллербана» Амина Нуа. Браун не смог самостоятельно подняться, и его унесли с площадки на носилках.

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