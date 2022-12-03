Чемпионат Франции. «Бурк» – «Нанси», «Лимож» – «Виллербан»

В субботу, 3 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A «Бурк» дома встретится с «Нанси», примет .

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Лимож – LDLC АСВЕЛ Дата проведения 3 декабря, 22.00, «Palais des sports de Beaublanc» Онлайн матча

Положение команд: Метрополитан – 9-1, Шоле – 8-2, Монако – 8-2, – 7-3, – 6-4, Виллербан – 6-4, Лимож – 6-4, Ле-Ман – 6-5, Блуа – 5-5, Нантер – 4-5, Нанси – 4-6, – 4-6, Роанн – 4-6, Гравлин-Дюнкерк – 4-7, Страсбур – 4-7, По-Ортез – 3-7, Фос Прованс – 2-8, Ле-Портель – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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