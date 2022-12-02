Чемпионат Франции. «Роанн» – «Шоле», «Метрополитан» встретится с «Фос Провансом» и другие матчи

В пятницу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся четыре матча.

примет «Шоле», дома встретится с «Фос Провансом».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Метрополитан – Фос Прованс Дата проведения 2 декабря, 22.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan» Онлайн матча

Положение команд: Шоле – 8-1, Метрополитан – 8-1, Монако – 8-2, Дижон – 7-3, – 6-4, Бурк – 6-4, Виллербан – 6-4, Лимож – 6-4, Блуа – 5-5, Нантер – 4-5, Нанси – 4-6, Париж – 4-6, Роанн – 3-6, По-Ортез – 3-7, Гравлин-Дюнкерк – 3-7, – 3-7, Фос Прованс – 2-7, Ле-Портель – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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