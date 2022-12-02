Анжей Пасечник стал игроком «Метрополитана»

Центровой Анжей Пасечник (26 лет, 218 см) перешел в .

Пасечник призван заменить травмированного Ибраима Файе. Контракт подписан до конца сезона-22/23.

Латвийский баскетболист был выбран «Вашингтоном» под 27-м номером на драфте-2017. Он сыграл в НБА только 28 матчей (2019-2021), после чего вернулся в Европу.

В прошлом сезоне Пасечник выступал за «Бетис». В 25 матчах чемпионата Испании он набирал в среднем 11,1 очка и 4 подбора.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это