Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Тревизо», «Виртус» примет «Бриндизи» и другие матчи

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В воскресенье, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся шесть матчей.

«Милан» сыграет с «Тревизо», «Виртус» примет «Бриндизи».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Дертона – Наполи
Дата проведения
27 ноября, 18.00, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

Тревизо – EA7 Эмпорио Армани Милан
Дата проведения
27 ноября, 19.00, «PalaVerde»
Онлайн матча

Виртус – Бриндизи
Дата проведения
27 ноября, 20.10, «Virtus Arena»
Онлайн матча

Виктория Либертас – Динамо Сассари
Дата проведения
27 ноября, 20.30, «Vitrifrigo Arena»
Онлайн матча

Скафати – Реджо-Эмилия
Дата проведения
27 ноября, 21.00, «PalaMangano»
Онлайн матча

Верона – Варезе
Дата проведения
27 ноября, 22.00, «PalaOlimpia»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 7-0, Милан – 6-1, Дертона – 5-2, Варезе – 5-2, Тренто – 5-3, Виктория Либертас – 4-3, Венеция – 4-4, Брешия – 4-4, Бриндизи – 3-4, Наполи – 3-4, Динамо Сассари – 3-4, Тревизо – 2-5, Реджо-Эмилия – 2-5, Верона – 2-5, Триест – 2-6, Скафати – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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