Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Тревизо», «Виртус» примет «Бриндизи» и другие матчи
В воскресенье, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся шесть матчей.
«Милан» сыграет с «Тревизо», «Виртус» примет «Бриндизи».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 ноября, 18.00, «Palasport Paolo Ferraris»
- Дата проведения
- 27 ноября, 19.00, «PalaVerde»
- Дата проведения
- 27 ноября, 20.10, «Virtus Arena»
- Дата проведения
- 27 ноября, 20.30, «Vitrifrigo Arena»
- Дата проведения
- 27 ноября, 21.00, «PalaMangano»
- Дата проведения
- 27 ноября, 22.00, «PalaOlimpia»
Положение команд: Виртус – 7-0, Милан – 6-1, Дертона – 5-2, Варезе – 5-2, Тренто – 5-3, Виктория Либертас – 4-3, Венеция – 4-4, Брешия – 4-4, Бриндизи – 3-4, Наполи – 3-4, Динамо Сассари – 3-4, Тревизо – 2-5, Реджо-Эмилия – 2-5, Верона – 2-5, Триест – 2-6, Скафати – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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