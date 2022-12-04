Лука Дончич проиграл спор Джейлену Брансону и прибыл на матч в майке «Иглз»

Когда игроки прибыли в «Мэдисон-сквер-гарден» в субботу утром, был замечен в игровой майке команды НФЛ «Филадельфия Иглз» с надписью «JB Son» («Сын Джея Би») на спине.

Игрок попросил не фотографировать его, сказав: «Терпеть этого не могу!»

Как выяснила журналистка Кэлли Каплан, Дончич проиграл спор бывшему одноклубнику, ныне игроку .

Друзья поспорили, чья любимая команда выиграет первую их встречу в нынешнем сезоне. «Иглз» победили в октябре со счетом 26:17.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов

В НБА появился паренек, воображающий себя Родманом. Несмотря на любовь к музеям и книгам, его уже назвали «грязным ублюдком»

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»