Лука Дончич проиграл спор Джейлену Брансону и прибыл на матч в майке «Иглз»
Когда игроки «Далласа» прибыли в «Мэдисон-сквер-гарден» в субботу утром, Лука Дончич был замечен в игровой майке команды НФЛ «Филадельфия Иглз» с надписью «JB Son» («Сын Джея Би») на спине.
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Как выяснила журналистка Кэлли Каплан, Дончич проиграл спор бывшему одноклубнику, ныне игроку «Нью-Йорка» Джейлену Брансону.
Друзья поспорили, чья любимая команда НФЛ выиграет первую их встречу в нынешнем сезоне. «Иглз» победили в октябре со счетом 26:17.
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