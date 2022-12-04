Дончич и Хардуэй на двоих набрали 58 очков в победном матче против «Никс»

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«Даллас» одержал победу над «Нью-Йорком в субботнем гостевом матче регулярного чемпионата НБА – 121:100.

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи с 30 очками. Его партнер по команде Тим Хардуэй-младший набрал 28 очков против своего бывшего клуба.

Хардуэй отомстил своей бывшей команде, за которую он сыграл 254 матча за четыре сезона. Форвард набрал 17 очков в третьей четверти, в том числе забросил пять трехочковых во время рывка «Далласа» 27:6.  

Дончич реализовал 11 из 21 с игры, включая 4 из 9 из-за дуги, Хардуэй – 10 из 17 с игры и 8 из 13 из-за дуги. Также на счету словенца – 8 подборов, 7 передач и 3 блок-шота.

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