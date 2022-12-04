Джейсон Кидд – о восстановлении Дончича: «Просто поместим его в холодильник»

Главный тренер ответил на вопрос журналиста о лидере команды .

После победы над (121:100) специалиста спросили, как его штаб планирует работать с восстановлением Дончича, чтобы игрок подошел к плей-офф свежим.

«Мы просто поместим его в холодильник. У нас есть один в самолете. Посмотрим, сможет ли он поместиться туда», – пошутил Кидд.

В нынешнем сезоне Дончич пропустил только один матч из 22 и проводит более 37 минут в среднем за игру.

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