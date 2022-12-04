Дончич и Брансон тепло пообщались после игры

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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич тепло пообщался с бывшим партнером по команде Джейленом Брансоном, который сейчас выступает за «Нью-Йорк».

«Маверикс» обыграли «Никс» в гостях со счетом 121:100. После завершения матча Дончич и Брансон обнялись и сказали друг другу несколько фраз.

Брансон выступал за «Даллас» вместе с Дончичем на протяжении четырех сезонов (2018-2022). Минувшим летом он перешел в «Нью-Йорк» на правах свободного агента.

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