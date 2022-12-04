Дончич и Брансон тепло пообщались после игры

Разыгрывающий «Далласа» тепло пообщался с бывшим партнером по команде , который сейчас выступает за .

«Маверикс» обыграли «Никс» в гостях со счетом 121:100. После завершения матча Дончич и Брансон обнялись и сказали друг другу несколько фраз.

Брансон выступал за вместе с Дончичем на протяжении четырех сезонов (2018-2022). Минувшим летом он перешел в «Нью-Йорк» на правах свободного агента.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов