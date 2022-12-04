«Влияние, которое ты оказал на баскетбол, сохранится на многие поколения». Мэджик поздравил Леброна с 6-м местом по передачам

Пятикратный чемпион НБА в составе поздравил нынешнюю звезду команды Леброна Джеймса с выходом на 6-е место в истории НБА по передачам за карьеру.

«Поздравляю Леброна Джеймса, одного из лучших игроков, когда-либо выходивших на площадку, с тем, что он обошел меня и стал шестым в истории НБА по количеству передач! Влияние, которое ты оказал на баскетбол, сохранится на многие поколения!» — написал Мэджик.

Леброн довел общий показатель до отметки 10 144 передачи. Лидер НБА по передачам – Джон Стоктон (15 806). Далее расположились Джейсон Кидд (12 091), Крис Пол (11 071), Стив Нэш (10 335) и Марк Джексон (10 334).

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»