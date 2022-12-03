Леброн – о выходе на 6-е место по передачам: «Всегда приятно, когда твое имя упоминается вместе с легендами»

Форвард «Лейкерс» поделился впечатлениями после выхода на общее 6-е место по передачам за карьеру в .

Во встрече с «Бакс» (133:129) Джеймс стал автором 11 передач. Он довел общий показатель до отметки 10 144 и обошел легенду лиги (10 141).

«Мэджик, Уорти, Кобе, Шак. Эти люди ассоциируются с . Всегда приятно, когда твое имя упоминается вместе с легендами баскетбола.

Когда мы говорим о ком-то одном применительно ко спорту, то всплывают имена Али, Джордана, Мэджика, Берда. Эти имена – синонимы спорта. Все понимают, о ком идет речь», – заявил Джеймс.

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