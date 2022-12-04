Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Каршияку», «Фенербахче» сыграет в гостях с «Газиантепом»

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В воскресенье, 4 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

«Фенербахче», который идет без поражений (8-0), сыграет в гостях с «Газиантепом», «Анадолу Эфес» примет «Каршияку».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Дарушафака – Коньяспор
Дата проведения
4 декабря, 13.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
Онлайн матча

Анадолу Эфес – Каршияка
Дата проведения
4 декабря, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Газиантеп – Фенербахче Беко
Дата проведения
4 декабря, 18.00, «Karatas Sahinbey Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 8-0, Тюрк Телеком – 8-1, Анадолу Эфес – 6-1, Бурсаспор – 5-2, Дарушафака – 4-3, Каршияка – 4-3, Петким Спор – 4-4, Коньяспор – 4-4, Тофаш – 4-5, Меркезефенди – 4-5, Газиантеп – 3-4, Галатасарай – 3-5, Бахчешехир – 3-6, Бешикташ – 2-7, Маниса – 1-7, Бююкчекмедже – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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