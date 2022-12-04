Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Каршияку», «Фенербахче» сыграет в гостях с «Газиантепом»
В воскресенье, 4 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.
«Фенербахче», который идет без поражений (8-0), сыграет в гостях с «Газиантепом», «Анадолу Эфес» примет «Каршияку».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 декабря, 13.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
- Дата проведения
- 4 декабря, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 4 декабря, 18.00, «Karatas Sahinbey Spor Salonu»
Положение команд: Фенербахче – 8-0, Тюрк Телеком – 8-1, Анадолу Эфес – 6-1, Бурсаспор – 5-2, Дарушафака – 4-3, Каршияка – 4-3, Петким Спор – 4-4, Коньяспор – 4-4, Тофаш – 4-5, Меркезефенди – 4-5, Газиантеп – 3-4, Галатасарай – 3-5, Бахчешехир – 3-6, Бешикташ – 2-7, Маниса – 1-7, Бююкчекмедже – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Ты живешь в дне сурка: каждый день – тренировка». Анастасия Ушкалова – о совмещении баскетбола и пляжного футбола
Комментарии