Чемпионат Турции. «Бешикташ» встретится с «Фенербахче»

Во вторник, 29 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Бешикташ» встретится с .

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 7-0, Тюрк Телеком – 7-1, Анадолу Эфес – 6-1, Бурсаспор – 5-1, Дарушафака – 4-3, Каршияка – 4-3, Тофаш – 4-4, Петким Спор – 4-4, Коньяспор – 4-4, Газиантеп – 3-4, Меркезефенди – 3-5, Бахчешехир – 3-5, Галатасарай – 2-5, – 2-5, Маниса – 1-7, Бююкчекмедже – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться