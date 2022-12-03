Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» – «Тофаш», «Бахчешехир» сыграет с «Галатасараем» и другие матчи

В субботу, 3 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.

«Тюрк Телеком» примет , «Бахчешехир» дома сыграет с .

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 8-0, – 7-1, Анадолу Эфес – 6-1, – 5-1, Дарушафака – 4-3, Каршияка – 4-3, Тофаш – 4-4, Петким Спор – 4-4, Коньяспор – 4-4, Газиантеп – 3-4, Меркезефенди – 3-5, Бахчешехир – 3-5, Галатасарай – 2-5, – 2-6, Маниса – 1-7, Бююкчекмедже – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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