Эмил Райкович: «ЦСКА ожидает, что УНИКС будет более агрессивным и жестким»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от гостевого матча против УНИКСа в лиге ВТБ, который состоится в воскресенье.

«Команда в хорошем настроении. Мы готовимся к игре, которая очень важна для обеих команд. Это битва за первое место, поэтому завтра будет интересная игра для болельщиков по всей России и особенно для тех, кто будет здесь, на арене.

Соперники вернули в строй и Энтони Брауна, так что у них будет практически полный состав. Они также будут играть перед своими болельщиками, поэтому мы ожидаем, что они будут более агрессивными и жесткими. Мы к этому готовимся, и, надеюсь, мы будем такими же агрессивными и жесткими, и это поможет нам взять победу», – сказал Райкович.

ЦСКА выиграл все 13 матчей в нынешнем сезоне Лиги. имеет только одно поражение. Казанцы проиграли ЦСКА (79:92) в Москве 10 ноября.

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