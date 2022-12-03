Георгий Жбанов: «УНИКС проанализировал ошибки матча с ЦСКА в Москве»

Теги ЦСКА УНИКС болельщики Баскет-холл Казань Единая лига ВТБ Георгий Жбанов Баскетбол

Защитник УНИКСа Георгий Жбанов перед матчем Единой лиги ВТБ против ЦСКА вспомнил прошлую встречу с армейцами.

УНИКС проиграл ЦСКА (79:92) в Москве 10 ноября. Это единственное поражение для казанской команды в нынешнем сезоне. ЦСКА выиграл все 13 матчей.

«Впереди один из главных матчей регулярного сезона против нашего недавнего обидчика ЦСКА. Мы проанализировали ошибки проигранного матча в Москве и готовимся взять реванш на паркете «Баскет-холла». Ожидаем аншлага на трибунах родной арены и постараемся порадовать болельщиков победой», – заявил Жбанов.

«Ты живешь в дне сурка: каждый день – тренировка». Анастасия Ушкалова – о совмещении баскетбола и пляжного футбола

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные