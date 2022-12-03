Георгий Жбанов: «УНИКС проанализировал ошибки матча с ЦСКА в Москве»

Защитник УНИКСа Георгий Жбанов перед матчем лиги ВТБ против вспомнил прошлую встречу с армейцами.

УНИКС проиграл ЦСКА (79:92) в Москве 10 ноября. Это единственное поражение для казанской команды в нынешнем сезоне. ЦСКА выиграл все 13 матчей.

«Впереди один из главных матчей регулярного сезона против нашего недавнего обидчика ЦСКА. Мы проанализировали ошибки проигранного матча в Москве и готовимся взять реванш на паркете . Ожидаем аншлага на трибунах родной арены и постараемся порадовать болельщиков победой», – заявил Жбанов.

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