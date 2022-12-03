Велимир Перасович: «Нападение ЦСКА выглядит очень мощно, непросто набирать по 97 очков за игру»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович перед матчем лиги ВТБ против ЦСКА отметил атакующий потенциал соперника.

«Несомненно, ЦСКА – сильнейшая команда чемпионата. Последние матчи показывают, что они находятся в наилучшей форме. Важно остановить их нападение, которое выглядит очень мощно, ведь непросто набирать в среднем по 97 очков за игру. Для этого нам нужно отлично защищаться и не терять концентрацию. Тогда при поддержке наших болельщиков у нас будет шанс победить», – заявил Перасович.

ЦСКА выиграл все 13 матчей в нынешнем сезоне Лиги. УНИКС имеет только одно поражение. Казанцы проиграли (79:92) в Москве 10 ноября.

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