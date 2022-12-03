Велимир Перасович: «Нападение ЦСКА выглядит очень мощно, непросто набирать по 97 очков за игру»

Теги ЦСКА УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович перед матчем Единой лиги ВТБ против ЦСКА отметил атакующий потенциал соперника.

«Несомненно, ЦСКА – сильнейшая команда чемпионата. Последние матчи показывают, что они находятся в наилучшей форме. Важно остановить их нападение, которое выглядит очень мощно, ведь непросто набирать в среднем по 97 очков за игру. Для этого нам нужно отлично защищаться и не терять концентрацию. Тогда при поддержке наших болельщиков у нас будет шанс победить», – заявил Перасович.

ЦСКА выиграл все 13 матчей в нынешнем сезоне Лиги. УНИКС имеет только одно поражение. Казанцы проиграли ЦСКА (79:92) в Москве 10 ноября.

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