«Если честно, не весело». Джейлен Брансон поделился эмоциями после матча с бывшей командой

Теги Даллас Нью-Йорк НБА Джейлен Брансон Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон после домашнего поражения от «Далласа» (100:121) поделился эмоциями от встречи с бывшей командой.

«Если честно, не весело.

Сегодня они сыграли великолепно. Нужно отдать им должное. Мое отношение к игре не меняется, независимо от того, кто находится на другой стороне площадки.

Было круто увидеться с бывшими партнерами после матча и пожать им руки. Я уважаю их и надеюсь, что все будет хорошо и мы увидимся через месяц», – сказал Брансон.

Брансон выступал за «Даллас» на протяжении четырех сезонов (2018-2022). Минувшим летом он перешел в «Нью-Йорк» на правах свободного агента.

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