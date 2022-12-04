«Если честно, не весело». Джейлен Брансон поделился эмоциями после матча с бывшей командой

Разыгрывающий «Нью-Йорка» после домашнего поражения от (100:121) поделился эмоциями от встречи с бывшей командой.

«Если честно, не весело.

Сегодня они сыграли великолепно. Нужно отдать им должное. Мое отношение к игре не меняется, независимо от того, кто находится на другой стороне площадки.

Было круто увидеться с бывшими партнерами после матча и пожать им руки. Я уважаю их и надеюсь, что все будет хорошо и мы увидимся через месяц», – сказал Брансон.

Брансон выступал за «Даллас» на протяжении четырех сезонов (2018-2022). Минувшим летом он перешел в на правах свободного агента.

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