«Лейкерс» и «Юта» обсуждали возможный обмен Руи Хатимуры на Джона Коллинза
«Лейкерс» могут обменять Руи Хатимуру на Джона Коллинза.
«Многие в «Лейкерс» считают, что Коллинз отлично вписался бы в команду с Лукой Дончичем. После окончания сезона они провели несколько переговоров с «Ютой» с целью заполучить 27-летнего бигмена, причем Руи Хатимура часто был центральным элементом сделки», – пишет журналист Энтони Ирвин.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
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