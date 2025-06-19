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«Лейкерс» и «Юта» обсуждали возможный обмен Руи Хатимуры на Джона Коллинза

«Лейкерс» могут обменять Руи Хатимуру на Джона Коллинза.

«Многие в «Лейкерс» считают, что Коллинз отлично вписался бы в команду с Лукой Дончичем. После окончания сезона они провели несколько переговоров с «Ютой» с целью заполучить 27-летнего бигмена, причем Руи Хатимура часто был центральным элементом сделки», – пишет журналист Энтони Ирвин.

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В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
logoЛейкерс
logoЮта
logoНБА
logoДжон Коллинз
logoРуи Хатимура
возможные переходы
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