«Лейкерс» и «Юта» обсуждали возможный обмен Руи Хатимуры на Джона Коллинза

«Лейкерс» могут обменять Руи Хатимуру на Джона Коллинза.

«Многие в «Лейкерс» считают, что Коллинз отлично вписался бы в команду с Лукой Дончичем. После окончания сезона они провели несколько переговоров с «Ютой» с целью заполучить 27-летнего бигмена, причем Руи Хатимура часто был центральным элементом сделки», – пишет журналист Энтони Ирвин.