«Никс» могут обменять Иммануэла Куикли (SNY)

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Разыгрывающий «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли входит в сферу интересов нескольких команд, пишет обозреватель SNY Ян Бегли.

По информации Бегли, в лиге рассчитывают, что «Никс» захотят обменять одного из своих разыгрывающих перед дедлайном.

В минувшее межсезонье клуб подписал Джейлена Брансона. Также в составе находится опытный Деррик Роуз.

Куикли показывает худшую статистику за карьеру: 7,5 очка, 5,3 подбора и 3,1 передачи в среднем за матч. 23-летний игрок проводит свой четвертый сезон в НБА и следующим летом будет претендовать на продление контракта.

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