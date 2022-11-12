«Никс» могут обменять Иммануэла Куикли (SNY)

Разыгрывающий входит в сферу интересов нескольких команд, пишет обозреватель SNY Ян Бегли.

По информации Бегли, в лиге рассчитывают, что «Никс» захотят обменять одного из своих разыгрывающих перед дедлайном.

В минувшее межсезонье клуб подписал . Также в составе находится опытный .

Куикли показывает худшую статистику за карьеру: 7,5 очка, 5,3 подбора и 3,1 передачи в среднем за матч. 23-летний игрок проводит свой четвертый сезон в и следующим летом будет претендовать на продление контракта.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3