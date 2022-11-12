«Никс» могут обменять Иммануэла Куикли (SNY)
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли входит в сферу интересов нескольких команд, пишет обозреватель SNY Ян Бегли.
По информации Бегли, в лиге рассчитывают, что «Никс» захотят обменять одного из своих разыгрывающих перед дедлайном.
В минувшее межсезонье клуб подписал Джейлена Брансона. Также в составе находится опытный Деррик Роуз.
Куикли показывает худшую статистику за карьеру: 7,5 очка, 5,3 подбора и 3,1 передачи в среднем за матч. 23-летний игрок проводит свой четвертый сезон в НБА и следующим летом будет претендовать на продление контракта.
Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3
Комментарии