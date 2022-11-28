Разыгрывающий «Никс» посетовал на два своих промаха в концовке матча с «Гризлис» (123:127).

Брансон бросал при счете 123:124 и 123:125, но в обоих случаях промахивался.

«Обидно, что подвел команду в концовке матча с . В «Никс» меня очень тепло встретили, тренеры и игроки, они доверяют мне. Жаль, что не оправдал доверие сегодня», – заявил Брансон.

На счету Джейлена 30 очков, 5 подборов и 9 передач при 8 из 20 с игры.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это