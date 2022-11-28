Джейлен Брансон: «Обидно, что подвел команду в концовке матча с «Мемфисом»
Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон посетовал на два своих промаха в концовке матча с «Гризлис» (123:127).
Брансон бросал при счете 123:124 и 123:125, но в обоих случаях промахивался.
«Обидно, что подвел команду в концовке матча с «Мемфисом». В «Никс» меня очень тепло встретили, тренеры и игроки, они доверяют мне. Жаль, что не оправдал доверие сегодня», – заявил Брансон.
На счету Джейлена 30 очков, 5 подборов и 9 передач при 8 из 20 с игры.
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