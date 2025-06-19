Маркус Фостер продолжит карьеру в «Токио»
Маркус Фостер определился со следующим клубом.
30-летний американский защитник (191 см) покинул «Хапоэль Тель-Авив» и перейдет в «Токио».
В прошедшем сезоне Фостер помог своей команде завоевать Еврокубок, набирая в среднем 13,6 очка, 2,8 подбора и 1,5 передачи за 24 матча.
«Токио» также ведет переговоры с центровым Брэндоном Дэвисом из «Партизана». Японский клуб намерен выбиться в лидеры в азиатском баскетболе.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости