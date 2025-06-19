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Маркус Фостер продолжит карьеру в «Токио»

Маркус Фостер определился со следующим клубом.

30-летний американский защитник (191 см) покинул «Хапоэль Тель-Авив» и перейдет в «Токио».

В прошедшем сезоне Фостер помог своей команде завоевать Еврокубок, набирая в среднем 13,6 очка, 2,8 подбора и 1,5 передачи за 24 матча.

«Токио» также ведет переговоры с центровым Брэндоном Дэвисом из «Партизана». Японский клуб намерен выбиться в лидеры в азиатском баскетболе.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoХапоэль Тель-Авив
переходы
Маркус Фостер
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