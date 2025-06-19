Джейлен Уильямс: «Чувствую себя Скотти Пиппеном новой эпохи»

Джейлен Уильямс признался, что ему нравятся сравнения со Скотти Пиппеном.

«Я чувствую себя, возможно, Скотти Пиппеном новой эпохи.

Я совсем не злюсь на это сравнение. Мне это нравится. К тому же, Шэя, очевидно, немного сравнивают с Майклом Джорданом , так что это круто. Это очень круто. Если вас сравнивают с такими игроками, значит, вы делаете что-то правильно», – сказал форвард «Оклахомы».