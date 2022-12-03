Уэстбрук впервые за карьеру обошелся без потерь в 2 матчах подряд
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук отметился значимым индивидуальным достижением.
34-летний баскетболист впервые за карьеру не допустил ни одной потери в двух матчах подряд.
Минувшей ночью «Лейкерс» обыграли «Милуоки» (133:129). Уэстбрук набрал 15 очков, 11 передач и 7 подборов за 29 минут на площадке.
В среду калифорнийцы справились с «Портлендом» (128:109). Разыгрывающий завершил встречу с показателями 10 очков, 4 передачи, 5 подборов и 23 минуты.
Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна
Комментарии