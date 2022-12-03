Звездный разыгрывающий «Лейкерс» выразил недовольство словами болельщика в .

Уэстбрук вступил в перепалку с мужчиной, который расположился во втором ряду, в паузе выездного матча с «Бакс» (133:129).

По итогам инцидента не было вынесено никаких дисциплинарных решений.

На счету Уэстбрука 15 очков, 7 подборов и 11 передач.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна