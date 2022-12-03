Разыгрывающий «Лейкерс» самоотверженно сыграл в концовке матча с .

Уэстбрук нырнул за мячом после неудачного приема . Старания Расселла привели к тому, что Энтони Дэвису удалось набрать легкие очки в концовке при счете 130:127.

На счету Уэстбрука 15 очков, 7 подборов и 11 передач, «Лейкерс» победили 133:129.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна