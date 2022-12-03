Расселл Уэстбрук нырнул за мячом и помог Дэвису набрать легкие очки в концовке

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Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук самоотверженно сыграл в концовке матча с «Милуоки».

Уэстбрук нырнул за мячом после неудачного приема Криса Миддлтона. Старания Расселла привели к тому, что Энтони Дэвису удалось набрать легкие очки в концовке при счете 130:127.

На счету Уэстбрука 15 очков, 7 подборов и 11 передач, «Лейкерс» победили 133:129.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна

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