Разыгрывающий попытался обратить внимание судей на длительный ритуал лидера «Бакс» перед пробитием штрафного броска.

Уэстбрук громко считал вслух до десяти перед штрафным Адетокумбо под занавес первой четверти матча между командами в пятницу.

Яннис ранее неоднократно нарушал правило 10 секунд перед штрафным.

На счету Уэстбрука 15 очков, 7 подборов и 11 передач, «Лейкерс» победили 133:129.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф, как с куста)