Уэстбрук громко считал вслух до десяти перед штрафным Адетокумбо
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук попытался обратить внимание судей на длительный ритуал лидера «Бакс» Янниса Адетокумбо перед пробитием штрафного броска.
Уэстбрук громко считал вслух до десяти перед штрафным Адетокумбо под занавес первой четверти матча между командами в пятницу.
Яннис ранее неоднократно нарушал правило 10 секунд перед штрафным.
На счету Уэстбрука 15 очков, 7 подборов и 11 передач, «Лейкерс» победили 133:129.
Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф, как с куста)
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