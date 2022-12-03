Иван Едешко: «Жармухамедова все очень любили за то, каким он был»

Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР Иван Едешко отдал должное еще одному игроку легендарной команды Алжану Жармухамедову.

Жармухамедов скончался в субботу после продолжительной болезни. Ему было 78 лет.

«Он был великий человек и спортсмен. Своим трудолюбием он сделал сам себя, он был из простой семьи. Его очень чтят на родине в Узбекистане, он много что сделал для баскетбола. Его все очень любили за то, каким он был.

Если взять олимпийскую сборную 1972 года, там были представлены шесть разных национальностей, и нас осталось только трое. Один литовец, Модестас Паулаускас, другой – украинец Анатолий Поливода, и я», – сказал Едешко.

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