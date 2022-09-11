Эдвард Рэтлефф: «Олимпиаду-1972 на самом деле выиграли США, а не СССР»

Экс-игрок сборной США Эдвард Рэтлефф считает, что сборная СССР незаслуженно выиграла на Олимпийских играх-1972 в Мюнхене.

В финале Олимпиады, который состоялся 50 лет назад, американцы вели 50:49 за три секунды до конца, но советская команда одержала победу благодаря попаданию .

«Представители Олимпийского комитета сказали, что мы должны принять результат и получить медали. Я знаю, что никогда не приму это. Капитан нашей команды Кенни Дэвис попросил семью не принимать медали в своем завещании. Мама в детстве научила меня не брать чужое. Эта серебряная медаль не принадлежит мне, поэтому я не могу ее взять.

На самом деле выиграла сборная США. Баскетболисты СССР это знают, мы это знаем. Во времена холодной войны им нужна была эта победа. Не важно, каким способом она достигалась. Их это не волновало, в своей стране они были героями. В США, если бы мы вернулись с золотыми медалями, это просто очередная победа. На следующий день о нас бы все забыли», – заявил Рэтлефф.

«Мои бы обыграли Америку с Джорданом и Юингом». Из-за бойкота на Олимпиаду-1984 не поехала самая сильная сборная СССР