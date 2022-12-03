Матчи Единой Лиги начнутся с минуты молчания в память об Алжане Жармухамедове

Прославленный советский баскетболист и олимпийский чемпион Алжан Жармухамедов скончался в возрасте 78 лет.

Матчи Единой лиги ВТБ 3 и 4 декабря начнутся с минуты молчания в память о легендарном игроке.

Жармухамедов стал чемпионом Олимпиады-1972 в Мюнхене в составе сборной СССР. Также с советской сборной центровой трижды выиграл чемпионат Европы (1967, 1971, 1979) и стал вице-чемпионом мира в 1978 году.

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