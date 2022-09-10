Алжан Жармухамедов: «Когда Александр Белов поймал мяч, мелькнула мысль: только бы пробежку не сделал»

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Алжан Жармухамедов вспомнил легендарную концовку финального матча турнира в Мюнхене 1972 года против команды США, который состоялся 50 лет назад.

«Я успел поучаствовать только в первой «версии» этих трех секунд. После того, как Даг Коллинз забил два штрафных и вывел сборную США вперед, я схватил мяч и из-за лицевой отдал пас Сергею Белову. Он поймал мяч, и сразу прозвучал свисток. На судейском столике тогда стоял стеклянный цилиндр, который зажигался в тот момент, когда какая-то из команд просила тайм-аут. Но в горячке этого сразу не заметили. Когда же увидели – сразу остановили игру. Кондрашин заменил меня на Ивана Едешко, я сел на лавочку и накрыл голову спортивным костюмом. В тот момент мысли были очень тяжелые, кошмарные. Я сидел и думал, как же это так: вести в счете весь матч, а за три секунды до конца дать сопернику выйти вперед и забрать победу. Честно говоря, в тот момент я уже был «потухший». И вторые три секунды не видел – только потом посмотрел их в записи. Вдруг слышу, как Владимир Петрович кричит: «Ваня! Сашке пас! Сашке пас!». Я тогда костюм с головы снял – и как раз вовремя, чтобы увидеть эту последнюю передачу через всю площадку. Когда Александр Белов поймал мяч, мелькнула мысль: только бы пробежку не сделал. Но он очень аккуратно положил мяч от щита в кольцо.

После матча мы сидели в раздевалке и ждали решения судейской коллегии – победа или переигровка. Где-то часа два, наверное. Но его все не было, и нас отвезли в олимпийскую деревню. Я пришел в свою каморку, лег и отключился. Потом словно током ударило – проспал не более 15 минут. Крутился до 9 часов утра – так и не смог заснуть. Мы встали, посмотрели телевизор, решения все не было. И только в час дня влетел Сергей Григорьевич Башкин и сообщил, что мы – олимпийские чемпионы. И тут началась самая настоящая кутерьма.

Сейчас этого уже нет, а раньше существовала традиция: все олимпийские чемпионы оставались до конца Игр и возвращались все вместе «золотым» рейсом. Вот им мы и прилетели. В аэропорту собралось очень много народа. Плакаты, поздравления, большая всеобщая радость – было очень приятно», – рассказал Жармухамедов.

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