Джол Эмбиид – первый игрок в истории НБА, набравший 130 очков, 30 подборов, 20 передач и 10 блок-шотов за три матча

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал первым игроком в истории , который набрал 130+ очков, сделал 30+ подборов, 20+ передач и 10+ блок-шотов за три матча, сообщает NBA TV.

Блок-шоты стали учитываться в статистике с сезона-1973/74.

Суммарные показатели Эмбиида за последние три матча – 133 очка, 32 подбора, 22 передачи и 12 блок-шотов.

В сегодняшнем матче против «Миннесоты» (109:112) центровой набрал 32 очка, сделал 9 подборов, 6 передач, 3 перехвата и ни одного блок-шота.

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