Руди Гобер: «Эмбиид – уникальный игрок, он заставляет платить за каждую ошибку»

Центровой «Миннесоты» после матча против «Филадельфии» (112:109) отдал должное .

Лидер «Сиксерс» завершил встречу с показателями 32 очка (6-15 с игры, 2-4 из-за дуги), 9 подборов, 6 передач и 3 перехвата. Гобер набрал 8 очков и 13 подборов.

«Он уникальный игрок. Знаю, что он может использовать свою силу и ловкость в атаке. Он заставляет платить за каждую ошибку. Ты должен плотно опекать его, но при этом он все равно будет попадать», – сказал Гобер.

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