ЦСКА может взыскать с Кевина Пангоса компенсацию за расторжение контракта

Московский ЦСКА может подать в суд на Кевина Пангоса и взыскать с канадского разыгрывающего компенсацию за расторжение контракта в одностороннем порядке.
«Клуб рассматривает возможность взыскания предусмотренной контрактом с ЦСКА компенсации в судебном порядке», – говорится в сообщении на официально сайте армейцев.
В феврале 2022 года канадец заключил с ЦСКА трехлетнее соглашение, однако в расположении клуба не появился. Армейцы представили игрока 23 февраля. Его дебют был запланирован на 4 марта, однако игрок не прилетел в Россию из-за ситуации на Украине.
Вчера итальянский «Милан» объявил о подписании двухлетнего соглашения с Пангосом.
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