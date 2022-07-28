ЦСКА может взыскать с Кевина Пангоса компенсацию за расторжение контракта

Московский ЦСКА может подать в суд на и взыскать с канадского разыгрывающего компенсацию за расторжение контракта в одностороннем порядке.

«Клуб рассматривает возможность взыскания предусмотренной контрактом с ЦСКА компенсации в судебном порядке», – говорится в сообщении на официально сайте армейцев.

В феврале 2022 года канадец заключил с ЦСКА трехлетнее соглашение, однако в расположении клуба не появился. Армейцы представили игрока 23 февраля. Его дебют был запланирован на 4 марта, однако игрок не прилетел в Россию из-за ситуации на Украине.

Вчера итальянский объявил о подписании двухлетнего соглашения с Пангосом.

«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн