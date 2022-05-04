Пресс-служба «Локомотива-Кубань»: «Над аэропортом летали вертолеты. Сказали отойти на 200 метров»

Начальник пресс-службы «Локомотива-Кубань» Владимир Можайцев рассказал подробности вылета команды из Ставрополя в Москву, который был задержан из-за сообщений о минировании аэропорта.

«Пассажирам аэропорта в срочном порядке пришлось покинуть здание терминала, также сказали отойти минимум на 200 метров. В это время над аэропортом летали вертолеты.

Около 20 минут нам пришлось постоять на улице. Обсуждались самые разные варианты, как нам добираться из Москвы, вплоть до поездки на автобусе. В итоге прошедшая проверка показала, что все в порядке, ничего не заминировано», — рассказал Можайцев.

Вчера ставропольский аэропорт им. А.В. Суворова был временно эвакуирован из-за сообщений о минировании, в результате чего не смог вовремя вылететь в Москву на матчи 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ против ЦСКА.

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