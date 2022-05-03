«Локомотив-Кубань» вылетел в Москву на матч с ЦСКА после возобновления работы аэропорта

Ставропольский аэропорт им. А.В. Суворова возобновил работу после временной эвакуации. вылетел в Москву на матчи плей-офф лиги ВТБ против ЦСКА.

По информации «Перехвата», игроки, тренеры и сотрудники клуба спустя некоторое время сели в самолет, чтобы отправиться в столицу.

Ранее сообщалось, что команда была вынуждена покинуть здание по просьбе сотрудников терминала из-за сообщений о минировании.

Первые матчи «Локомотива-Кубань» серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА пройдут 5 и 7 мая.

Джоэл Боломбой недолго побыл русским. Теперь его называют «псевдороссиянином», а ЦСКА публично угрожает судом