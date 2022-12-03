в пятницу одержал невероятную победу на выезде в матче с «Финиксом» (122:121).

По ходу второй половины «Рокетс» отыграли «-16». На последних секундах техасцы чудом удержали 1-очковое преимущество, когда «Санз» совершили четыре неточных броска на победу в одной атаке.

Дважды по кольцу бросал , в активе которого 41 очко и 8 передач при 15 из 25 с игры.

У прервалась серия из шести побед, лидирующая на Западе (15-7) команда во второй раз в сезоне уступила на домашней арене. «Хьюстон» (6-16) занимает предпоследнее место в конференции.

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