Джейлен Браун перевел матч с «Майами» в овертайм дальним 3-очковым от щита

Защитник «Селтикс» стал автором невероятного спасительного броска в матче с «Хит» (116:120 ОТ).

Браун перевел игру с в овертайм дальним 3-очковым от щита при «-3» за 1,6 секунды до сирены об окончании четвертой четверти.

В активе Брауна 37 очков, 14 подборов и 5 передач.

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