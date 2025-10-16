«Бостон» отчислил форварда Ар Джей Льюиса и освободил место для двустороннего контракта
«Селтикс» продолжают формирование окончательного состава на сезон.
Место в команде потерял 22-летний форвард Ар Джей Льюис (201 см). Льюис не был выбран на драфте в этом году, подписал соглашение с «Ютой», а права на него перешли к «Селтикс» в результате обмена Джорджа Ньянга.
Теперь у «Бостона» есть возможность подписать еще одного игрока на двусторонний контракт. На данный момент в тренировочном лагере клуба проходят просмотр защитник Рон Харпер и форварды Кендалл Браун, Уэнделл Мур и Джейлен Бриджес.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?5647 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Celtics Blog
