«Бостон» отчислил форварда Ар Джей Льюиса и освободил место для двустороннего контракта

«Селтикс» продолжают формирование окончательного состава на сезон.

Место в команде потерял 22-летний форвард Ар Джей Льюис (201 см). Льюис не был выбран на драфте в этом году, подписал соглашение с «Ютой», а права на него перешли к «Селтикс» в результате обмена Джорджа Ньянга.

Теперь у «Бостона» есть возможность подписать еще одного игрока на двусторонний контракт. На данный момент в тренировочном лагере клуба проходят просмотр защитник Рон Харпер и форварды Кендалл Браун, Уэнделл Мур и Джейлен Бриджес.