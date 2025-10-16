«Кливленд» отчислил Киллиана Хэйса

Киллиан Хэйс отправится в лигу развития.

7-й номер драфта-2020 продолжает искать возможность остаться в НБА . «Кавальерс» отчислили Хэйса , ожидается, что он присоединится к фарм-команде организации в G-лиге.

Хэйс отыграл всего 6 матчей в лиге в прошлом сезоне, выступая за «Бруклин» (9 очков, 3 подбора и 5,2 передачи за 27 минут в среднем).