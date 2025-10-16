«Кливленд» отчислил Киллиана Хэйса
Киллиан Хэйс отправится в лигу развития.
7-й номер драфта-2020 продолжает искать возможность остаться в НБА. «Кавальерс» отчислили Хэйса, ожидается, что он присоединится к фарм-команде организации в G-лиге.
Хэйс отыграл всего 6 матчей в лиге в прошлом сезоне, выступая за «Бруклин» (9 очков, 3 подбора и 5,2 передачи за 27 минут в среднем).
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?5424 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости