Джейлен Браун – о присутствии принца Уильяма и Кейт Миддлтон на матче «Бостона»: «Для меня это была обычная игра»

Форвард холодно отреагировал на присутствие принца Уильяма и Кейт Миддлтон на недавнем домашнем матче «Селтикс» против «Хит» (134:121).

После матча журналистка спросила Брауна, каково это – играть перед британской королевской семьей.

«Для меня это была обычная игра», – ответил Браун.

Принц и принцесса Уэльские были замечены на арене «ТД-Гарден» в первом ряду вместе с губернатором штата Массачусетс Маурой Хили и легендой «Селтикс» Томасом Сандерсом. Когда супругов показали на большом экране, бостонские болельщики начали гудеть и скандировать: «США, США».

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри