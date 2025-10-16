Джарред Вандербилт досрочно завершил матч с «Далласом» из-за ушиба бедра
Джарред Вандербилт получил небольшую травму.
Защитник «Лейкерс» не смог продолжить матч с «Мэверикс» из-за ушиба бедра и не вышел на вторую половину.
Вандербилт отыграл 13 минут, набрав 5 очков, 7 подборов и 4 передачи.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?5425 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Дэйва Макменамина
