Джарред Вандербилт досрочно завершил матч с «Далласом» из-за ушиба бедра

Джарред Вандербилт получил небольшую травму.

Защитник «Лейкерс» не смог продолжить матч с «Мэверикс» из-за ушиба бедра и не вышел на вторую половину.

Вандербилт отыграл 13 минут, набрав 5 очков, 7 подборов и 4 передачи.