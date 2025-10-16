«Бруклин» отчислил Цзэна Фаньбо и Малакая Смита

«Нетс» определяются с окончательным ростером.

Основную команду покинули 22-летний китайский форвард Цзэн Фаньбо и 25-летний защитник Малакай Смит.

Фаньбо получил 10 минут в предсезонном матче «Бруклина» в Макао, но сделал только 1 перехват и 3 фола.

Смит не был выбран на драфте-2022 и до сих пор не сыграл ни одного матча в НБА. Его контракт был гарантирован на 42650 долларов, что поможет «Нетс» с зарплатным минимумом в этом году.