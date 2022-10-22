Джимми Батлер – о двух поражениях «Хит» подряд: «Надо с большей охотой играть в защите»

Лидер после двух поражений команды подряд рассказал, в чем флоридцам необходимо стать лучше.

В пятницу «Хит» уступили «Селтикс» со счетом 104:111.

«Мы прекрасно знаем, что должны быть лучше в защите. Говорили об этом после поражения от «Чикаго», будем говорить об этом после , но не хотим повторять эти слова после матча с , который нам предстоит.

Надо с большей охотой играть в защите и останавливать соперников на своей половине. Нужно вкладывать в защиту столько же энергии, сколько и в атаку», – заявил Батлер.

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