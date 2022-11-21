«Свергли с престола? Перестаньте». Дрэймонд Грин отреагировал на 1-е место Испании в рейтинге ФИБА

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США, форвард отреагировал на сообщение в соцсетях о выходе Испании на первое место в мировом рейтинге мужских национальных команд.

«Когда вы понимаете, что свергли США с престола в мировом рейтинге впервые за всю историю», – написала ФИБА под фото одного из лидеров испанской команды Хуана Эрнангомеса.

«Свергнули с престола? Перестаньте», – прокомментировал запись Грин, добавив несколько смеющихся эмодзи.

Американцы впервые уступили первое место с момента создания рейтинга в 2010 году. Сборная США опустилась на вторую строчку. Австралия остается на третьем месте, Аргентина – четвертая, Франция – пятая.

Золотой стала самая управляемая сборная Евробаскета – Испания. Серджо Скариоло – величайший