«ЛОЛ. Как мило». Федерация баскетбола США отреагировала на 1-е место Испании в рейтинге ФИБА
Федерация баскетбола США отреагировала на новость о том, что сборная Испании поднялась на первое место в мировом рейтинге ФИБА.
«ЛОЛ. Как мило», – появилось в официальном твиттер-аккаунте организации.
Американцы впервые уступили первое место с момента создания рейтинга в 2010 году.
Сборная США опустилась на вторую строчку. Австралия остается на третьем месте, Аргентина – четвертая, Франция – пятая.
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