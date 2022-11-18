«ЛОЛ. Как мило». Федерация баскетбола США отреагировала на 1-е место Испании в рейтинге ФИБА

Федерация баскетбола США отреагировала на новость о том, что сборная Испании поднялась на первое место в мировом рейтинге .

«ЛОЛ. Как мило», – появилось в официальном твиттер-аккаунте организации.

Американцы впервые уступили первое место с момента создания рейтинга в 2010 году.

Сборная США опустилась на вторую строчку. Австралия остается на третьем месте, Аргентина – четвертая, Франция – пятая.

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