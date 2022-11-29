Сергей Базаревич: «Самара» оказалась в тяжелой ситуации»
Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич, комментируя поражения от МБА (60:71), заявил, что его команда находится в тяжелой ситуации.
«Мы оказались в тяжелой ситуации, потеряли двух «больших», попали под каток «Зенита» и УНИКСа.
Начали не очень, смогли вернуться в игру, но в концовке смазали очень много открытых бросков. Будем стараться выходить из того положения, в котором оказались», – сказал Базаревич.
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