Сергей Базаревич: «Самара» оказалась в тяжелой ситуации»

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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич, комментируя поражения от МБА (60:71), заявил, что его команда находится в тяжелой ситуации.

«Мы оказались в тяжелой ситуации, потеряли двух «больших», попали под каток «Зенита» и УНИКСа.

Начали не очень, смогли вернуться в игру, но в концовке смазали очень много открытых бросков. Будем стараться выходить из того положения, в котором оказались», – сказал Базаревич.

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