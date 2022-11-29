Сергей Базаревич: «Самара» оказалась в тяжелой ситуации»

Главный тренер «Самары» , комментируя поражения от (60:71), заявил, что его команда находится в тяжелой ситуации.

«Мы оказались в тяжелой ситуации, потеряли двух «больших», попали под каток «Зенита» и УНИКСа.

Начали не очень, смогли вернуться в игру, но в концовке смазали очень много открытых бросков. Будем стараться выходить из того положения, в котором оказались», – сказал Базаревич.

Сергей Кущенко: «Эти «+50» или «-35» – производные тех возможностей или невозможностей, которые были»