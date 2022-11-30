Евгений Пашутин: «Раньше играли с Базаревичем и Карасевым 1 на 1»

Главный тренер «Пармы» поделился воспоминаниями о сборной России девяностых годов.

и были суперигроками, лидерами сборной – до 95-го года Сергей Валерианович был основным разыгрывающим, затем Василий Николаевич перехватил это знамя. Оба были одними из лучших на своей позиции. Базаревич на ЧМ в 1994 году в Торонто вошел в символическую пятерку турнира.

Мы получали кайф от тренировок и той борьбы друг с другом. На всех тренировках я играл против Сергея, он был очень быстрым, мне это помогало расти. Против Василия Николаевича мы вообще с Питерского интерната играем. Та же конкуренция перешла с нами и в тренерские карьеры, мы развиваемся за счет сильных соперников», – сказал Пашутин в эфире тележурнала «Вид сверху».

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это